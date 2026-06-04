АҚШ-та 15 сағаттан астам уақыт кепілде ұсталған адамдар құтқарылды

Таңғы сағат шамамен 04:20-да ФБР қызметкерлері күдіктіге оқ атты. Ер адам оқиға орнында көз жұмды. Осыдан кейін барлық кепілдегілер босатылып, олардың ешқайсысы зардап шекпегені хабарланды.

Бүгiн 2026, 06:10
АВТОР
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magnific.com Бүгiн 2026, 06:10
Бүгiн 2026, 06:10
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Фото: magnific.com

АҚШ-тың Калифорния штатындағы Бейкерсфилд қаласында кепілге алынған адамдарды босату бойынша 15 сағаттан астам уақытқа созылған арнайы операция аяқталды. Кепілдегілерді ұстап отырған ер адам Federal Bureau of Investigation қызметкерлерінің оғынан қаза тапты.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, оқиға банк бөлімшесі мен мектеп округінің кеңсесі орналасқан ғимаратқа бомба қойылғаны туралы хабарламадан кейін басталған. Күдікті ғимарат ішінде бекініп алып, 10 адамды кепілге ұстаған.

Келіссөздер барысында кешкі уақытта екі адам босатылды. Қалған кепілдегілер арнайы операция аяқталғанға дейін ғимарат ішінде болған.

Таңғы сағат шамамен 04:20-да ФБР қызметкерлері күдіктіге оқ атты. Ер адам оқиға орнында көз жұмды. Осыдан кейін барлық кепілдегілер босатылып, олардың ешқайсысы зардап шекпегені хабарланды.

ФБР мәліметінше, қаза тапқан адамның 41 жастағы Энтони Скотт Сирлс-Харрис екені анықталған. Ол бұған дейін күш қолданумен байланысты қылмыстар үшін сотталған және жыныстық сипаттағы қылмыскер ретінде тіркелген. Оқиғаның мән-жайы бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.

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