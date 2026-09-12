АҚШ-та 11 қыркүйек құрбандарына арналған естелік монета шығарылды
Естелік монетада террорлық шабуыл болған күн көрсетіліп, оның айналасына «NEVER FORGET» («Ешқашан ұмытпаймыз») деген жазу орналастырылған.
12 Қыркүйек 2026, 08:55
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Вице-президент: «Елімізде жаңа Орфографиялық сөздік әзірленеді»
- Қазақстанда бір апта ішінде картоп, пияз және қырыққабат бағасы төмендеді
- Аралда көлік жүргізіп бара жатқан 6 жасар баланы полиция тоқтатты
- Президент VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына үлес қосқан бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстады
- Жапония БҰҰ қолдаған жаңа әлем картасына қатысты наразылық білдірді