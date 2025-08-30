АҚШ соты Трамп енгізген тарифтердің көпшілігін заңсыз деп тапты

АҚШ-тың апелляциялық соты Дональд Трамп президент болған кезде енгізген тарифтердің басым бөлігін заңсыз деп таныды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Сот 7-ге қарсы 4 дауыс нәтижесінде қабылдаған қаулысына сәйкес, бұл тарифтер Трамп әкімшілігінің халықаралық экономикалық саясатындағы негізгі құралдардың бірі болған.
Алайда, шешімнің күшіне енуі кейінге қалдырылды: баждар кем дегенде 14 қазанға дейін сақталады. Бұл уақыт ішінде Трамптың командасына АҚШ Жоғарғы сотына шағымдануға мүмкіндік беріледі.
Заңгерлердің пікірінше, іс Жоғарғы сотқа жетсе, бұл Трамптың бүкіл экономикалық саясатына қатысты бұрын-соңды болмаған сот талқылауына жол ашуы мүмкін.