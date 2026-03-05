АҚШ сауда соты импорттық баждарды қайтару туралы шешім шығарды
IEEPA бойынша алынған баж салығын төлеген барлық тіркелген импорттаушылар өтемақы талап етуге құқылы.
АҚШ-тың халықаралық сауда соты мыңдаған компанияға бұрын төленген импорттық баждарды қайтару туралы шешім шығарды. Бұл шешім Дональд Трамп әкімшілігінің сауда саясатына соққы болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Сәрсенбі күні United States Court of International Trade федералды соты АҚШ-тың U.S. Customs and Border Protection қызметіне өткен жылы төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы заң – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) негізінде енгізілген баждар бойынша төленген қаражатты импорттаушыларға қайтаруды міндеттеді.
Судья Ричард Итоннің айтуынша, IEEPA бойынша алынған баж салығын төлеген барлық тіркелген импорттаушылар өтемақы талап етуге құқылы. Дегенмен төлемдерді қайтару тәртібі әзірге нақты анықталған жоқ.
Шешім Теннесси штатындағы Atmus Filtration компаниясының ісі бойынша қабылданғанымен, судья мұндай өтемақыға қатысты барлық істерді өзі қарайтынын мәлімдеді. Бұған дейін FedEx секілді ірі компаниялар да баждарды толық қайтаруды талап етіп сотқа жүгінген.
АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, билік IEEPA баждарының орнына әлемдік импортқа 15% көлемінде жаңа тариф енгізуі мүмкін.
Трамп әкімшілігі IEEPA аясында енгізілген баждар арқылы шамамен 130 млрд доллар кіріс алған. Алайда өткен айда Supreme Court of the United States бұл шектеулердің бір бөлігін жойған еді.
Сарапшылардың айтуынша, бұл шешім АҚШ-тың импортқа қатысты болашақ салық саясатына байланысты бірқатар маңызды сұрақты ашық күйде қалдырды.
