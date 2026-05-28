Трамп: АҚШ Ормуз бұғазын ешбір елдің бақылауына бермейді
Бүгiн 2026, 07:14
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
АҚШ президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазы халықаралық су айдыны екенін айтып, оны ешбір елдің бақылауына беруге болмайтынын мәлімдеді.
Бұл туралы ол Ақ үйдегі министрлер кабинетінің отырысында Иран мен Оманның бұғазға уақытша бақылау орнату бастамасына қатысты сұраққа жауап беру барысында айтты.
Бұғаз барлығына ашық. Бұл халықаралық сулар, оны ешкім бақылай алмайды, - деді Трамп.
Оның айтуынша, АҚШ бұл аймақтың ашықтығын қамтамасыз етеді және кез келген бақылау орнату әрекеттері қабылданбайды.
Трамп сондай-ақ халықаралық суларды бақылау мүмкін еместігін атап өтіп, бұл мәселе АҚШ жүргізіп жатқан келіссөздердің бір бөлігі екенін жеткізді.
