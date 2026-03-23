АҚШ пен Израиль соққылары: Иранда 81 мыңнан астам нысан бүлінді
Қираулар туралы деректер әлі де нақтыланып жатыр.
Бүгiн 2026, 11:18
Бүгiн 2026, 11:18Бүгiн 2026, 11:18
АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған соққылары салдарынан азаматтық инфрақұрылымға жататын 81 мыңнан астам нысан зақымданған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Иран Қызыл Жарты Ай қоғамының басшысы Пир Хусейн Куливенд мәлімдеді.
Оның айтуынша, шабуылдар кезінде медициналық және білім беру мекемелері, жедел жәрдем көліктері, сондай-ақ гуманитарлық қызметкерлер де зардап шеккен.
Азаматтық шығындар мен қираудың ауқымы жөніндегі мәліметтерді жинау және тексеру жұмыстары қазір жалғасып жатыр, – деді ол.
