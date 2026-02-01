АҚШ пен Иран жанама келіссөздер арқылы қақтығыстың алдын алуға тырысуда
Келіссөздердің мақсаты – ядролық қаруды бақылау, уран байытуға қатысты келісімдер мен аймақтағы шиеленістің алдын алу.
Бүгiн 2026, 00:30
91Фото: Foreign Ministry of Oman
АҚШ пен Иран шенеуніктері Таяу Шығыстағы қақтығыстың алдын алу үшін Женевада жанама келіссөздердің үшінші раундын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Кездесуге Оманның делдалдық рөлімен АҚШ арнайы елшілері Джаред Кушнер мен Стив Уиткофф, ал Иран делегациясын Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи басқарды.
АҚШ президенті Дональд Трамп келіссөздер сәтсіз болса, Иранға шектеулі әскери соққы беру мүмкіндігін жоққа шығармайтынын айтқанымен, дипломатиялық жолмен шешуге бейілділігін растады. Иран келіссөз барысында өз ядролық бағдарламасынан ешқандай қару жасалмайтынын мәлімдеді.
Келіссөздердің мақсаты – ядролық қаруды бақылау, уран байытуға қатысты келісімдер мен аймақтағы шиеленістің алдын алу. Бірақ екі тарап та нақты келісімге қол жеткізудің алдағы перспективасы әзірге белгісіз.
