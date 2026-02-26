АҚШ пен Иран ядролық қару жөніндегі келіссөздер алдында бір-біріне ескерту жасады
Женевада ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздердің үшінші кезеңі өтеді.
Бүгін, яғни 26 ақпанда Женевада АҚШ пен Иран арасында ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздердің үшінші кезеңі өтеді. Келіссөздер қарсаңында америкалық ресми тұлғалар Тегеранға қысымды күшейтіп, оны АҚШ үшін басты қауіптердің бірі деп атады. Иран да өз кезегінде америкалықтарға ескерту жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Reuters-ке сілтеме жасап.
АҚШ Иранда ядролық қару бар деп есептейді
АҚШ президенті Дональд Трамп Конгреске жолдауында Иранды ядролық бағдарламасын қайта жандандырып, болашақта АҚШ аумағына дейін жете алатын зымырандар жасап жатыр деп айыптады. Ол егер келісімге қол жеткізілмесе, Иран үшін «өте жаман күн болатынын» ескертті. Бұған жауап ретінде Иран шабуыл болған жағдайда аймақтағы америкалық базаларға соққы беретінін мәлімдеді.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио өткен жылы АҚШ Иранның ядролық нысандарына әуе соққыларын жасағанына қарамастан, Тегеран бағдарламасын қайта қалпына келтіруге тырысып жатқанын айтты.
Олардың ядролық бағдарламасы жойылғаннан кейін, оны қайта бастауға тырыспау керектігі ескертілген еді, бірақ қазір олар тағы да осы жолға түсті. Көріп отырсыздар, олар оның жекелеген бөліктерін қайта қалпына келтіруге үнемі әрекет етеді, – деді ол.
Оның айтуынша, Иран қазірдің өзінде Еуропаның басым бөлігіне жете алатын баллистикалық зымырандарға ие және АҚШ-тың құрлықтағы аумағына жететін қару түрін жасау бағытында жұмыс істеп жатыр.
Иран бағдарламаны тоқтату үшін санкцияларды алып тастауды талап етеді
Рубионың айтуынша, тағы бір мәселе – Иранның Женевадағы келіссөздерде баллистикалық зымырандар тақырыбын талқылаудан бас тартуы. Вице-президент Джей Ди Вэнс америкалық делегацияны Стив Уиткофф пен Джаред Кушнер басқаратынын растады. АҚШ Иранның ядролық қаруға ие болуына жол берілмейтінін талап етіп отыр.
Иран делегациясы да Женеваға келді. Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи келіссөздерде делдал болатын Оманның сыртқы істер министрімен кездесті. Тегеран АҚШ санкцияларын алып тастауды талап етуде. Ал АҚШ соңғы жылдардағы ең ірі әскери күштердің бірін осы аймаққа шоғырландырды.
Еске салсақ, Иран АҚШ-пен тез келісім жасауға дайын екенін мәлімдеді. Иран СІМ орынбасары Маджид Тахт-Раванчи АҚШ-пен қысқа мерзімде келісім жасау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға дайын екенін жеткізді.
