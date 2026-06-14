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  • АҚШ пен Иран арасындағы келісім жексенбі күні жасалады, одан кейін Ормуз бұғазы ашылады – Трамп

АҚШ пен Иран арасындағы келісім жексенбі күні жасалады, одан кейін Ормуз бұғазы ашылады – Трамп

АҚШ Президенті Тегеранмен келісім жасалғаннан кейін Иранның жоғары байытылған уранын жоюды көздеп отырғанын айтты.

Бүгiн 2026, 05:49
АВТОР
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Shutterstock Бүгiн 2026, 05:49
Бүгiн 2026, 05:49
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Фото: Shutterstock

АҚШ Президенті Donald Trump Вашингтон мен Тегеран арасындағы әскери іс-қимылдарды тоқтату жөніндегі келісімге жексенбі күні қол қою жоспарланғанын мәлімдеді. Бұл туралы ақпаратты BBC таратты.

Келісімге ертең қол қою жоспарланып отыр. Қол қойылғаннан кейін Ормуз бұғазы баршаға ашылады, – деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.

Ол сондай-ақ Тегеранмен келісім жасалғаннан кейін Иранның жоғары байытылған уранын жоюды көздеп отырғанын айтты.

Барлығы тынышталған соң, қолайлы сәтте біз терең гранит таулардың астында көмілген ядролық материалдарды алып, оларды Иранда болсын, АҚШ-та болсын жоямыз. Біз Иранмен және бүкіл Таяу Шығыспен ұзақмерзімді ынтымақтастыққа үміт артамыз, – деп жазды Трамп.

Сонымен қатар ол Иранға қатысты күш қолдануға қайта жүгінуге тура келмейді деп сенетінін жеткізді.

Бұған дейін Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи АҚШ-пен әскери әрекеттерді тоқтату жөніндегі келісімнің жасалуына аз қалғанын және оның Ормуз бұғазын ашуды көздейтінін мәлімдеген болатын. Оның айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздер кейінірек басталады.

Сондай-ақ Пәкістан премьер-министрі де АҚШ пен Иран арасындағы келісім алдағы тәулік ішінде түпкілікті рәсімделуі мүмкін екенін хабарлады.

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