АҚШ Ормуз бұғазында теңіз трафигінің өскенін мәлімдеді
Бүгiн 2026, 03:40
БӨЛІСУ
101Фото: depositphotos.com
АҚШ Ақ үйінің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт сәрсенбіде Ормуз бұғазында теңіз трафигінің өскенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ливитттің айтуынша, Иран бұғазды қайта ашуға міндеттелген, ал президент Дональд Трамп осы міндеттемені орындауды талап етеді.
Әкімшілік нақты уақыт режимінде жағдайды мұқият бақылайды, – деп қосты ол.
Иран Мемлекеттік теледидары бұғаз арқылы бірінші кеменің өткенін хабарлағанымен, кейбір ақпарат көздері Иран Әскери-теңіз күштерінің кемелерді өтуге тырысса, жоюы мүмкін екенін ескерткенін айтты.
Сәрсенбіде таңертең Грекияға тиесілі екі кеме мен бір қытайлық жүк кемесі Ормуз бұғазы арқылы өтті.
