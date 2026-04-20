АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту үшін дрондарды қолданбақ
Соңғы жылдары бұл ұшқышсыз жүйелер миналарды анықтау мен залалсыздандыруда негізгі құралдардың біріне айналған.
АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту мақсатында ұшқышсыз технологияларды кеңінен пайдалануды жоспарлап отыр. Бұл туралы The Wall Street Journal басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Газеттің мәліметінше, америкалық әскерилер минадан тазарту операцияларында дәстүрлі кемелермен қатар, жер үсті және су асты дрондарын қолданады. Соңғы жылдары бұл ұшқышсыз жүйелер миналарды анықтау мен залалсыздандыруда негізгі құралдардың біріне айналған.
Сонымен қатар, басылым АҚШ әскери күштерінің мина іздеу және залалсыздандыру мүмкіндіктері соңғы жылдары әлсірегенін атап өтеді. Соған қарамастан, ел арсеналында заманауи технологиялар бар.
Атап айтқанда, RTX Corporation әзірлеген және AQS-20 сонар жүйесімен жабдықталған жер үсті дрондары пайдаланылады. Бұдан бөлек, теңіз түбін сканерлеуге арналған MK18 Mod 2 Kingfish және Knifefish секілді су асты аппараттары да қолданыста.
WSJ дерегінше, миналар анықталғаннан кейін оларды жою үшін де ұшқышсыз құрылғылар тартылуы мүмкін.
