АҚШ мұнай компаниялары жаһандық отын дағдарысы басталғанын мәлімдеді
Энергетика саласының сарапшылары Таяу Шығыстағы қақтығысты реттеу перспективасы байқалмаған жағдайда жағдай одан әрі ушығуы мүмкін екенін ескертеді.
АҚШ-та жаһандық отын дағдарысы басталғаны айтылды. The Wall Street Journal басылымының жазуынша, америкалық мұнай компанияларының басшылары бірнеше ай бойы Ормуз бұғазының ұзақ уақыт жабық болуы отын тапшылығына әкелетінін ескерткен. Қазір олардың айтуынша, бұл қауіп шындыққа айналған.
Мақалада әлем бойынша коммерциялық отын қорлары жарты жылдан астам уақыт бойы азайып келе жатқаны айтылған. Ал мұнайдың стратегиялық қорларын одан әрі пайдалану мүмкіндігі іс жүзінде таусылған.
Энергетика саласының сарапшылары Таяу Шығыстағы қақтығысты реттеу перспективасы байқалмаған жағдайда жағдай одан әрі ушығуы мүмкін екенін ескертеді.
Дағдарысты Сауд Арабиясында Парсы шығанағынан мұнай экспорттайтын маңызды құбырдың өткен аптада жұмысын тоқтатуы да күшейткен.
АҚШ пен Иран арасындағы ақпан айында басталған қақтығыс әлі де реттелген жоқ. Қақтығыстың шиеленісуіне байланысты Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы іс жүзінде тоқтаған.
Ормуз бұғазы – әлемдік нарыққа мұнай, мұнай өнімдері және сұйытылған табиғи газ жеткізудегі негізгі бағыттардың бірі. Соның салдарынан әлемнің көптеген елдерінде отын бағасы қымбаттады.
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