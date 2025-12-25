АҚШ: Мәскеу мен Киевтің келісуі қажет мәселелер бар

Вашингтон әкімшілігі Украинадағы қақтығысты шешуге жақындап келетінін, алайда Мәскеу мен Киевтің келісімін талап ететін кейбір мәселелер әлі де бар екенін хабарлады. Бұл туралы АҚШ-тың НАТО жанындағы тұрақты өкілі Мэттью Уитэкер Fox News-ке берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Оның сөзінше, күн тәртібінде бұрынғыдан аз сұрақ қалған, бұл жақсы жаңалық болып саналады.
Екі тарап та келісе алатындай мәселелер бар, бірақ біз оларға жақындап келеміз, – деді Уитэкер.
Сонымен қатар, ол ұзақ мерзімді бейбіт келісімнің маңыздылығын атап өтті.
Сенбі мен жексенбіде Майамиде Ресей мен Украинаны реттеу бойынша келіссөздер өтті. Американдық тараптан оған АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткофф, Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер және Ақ үй қызметкері Джош Грюнбаум қатысты.