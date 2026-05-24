АҚШ Конго құрамасын Эболаға байланысты карантинге жіберуді талап етті

Америка Құрама Штаттарының билігі Конго Демократиялық Республикасының футбол құрамасынан 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына келер алдында 21 күндік карантиннен өтуді талап етті. Бұған елдегі Эбола вирусының таралуы себеп болып отыр.
Deutsche Welle Ақ үйдің турнирге дайындық жөніндегі арнайы тобының жетекшісі Эндрю Джулиани команданың бұл талаптан бас тартқан жағдайда АҚШ аумағына кіруіне тыйым салынуы мүмкін екенін айтты. Оның сөзінше, америкалық билік вирустың ел ішінде таралуына жол бермеу үшін барлық шараны қабылдамақ.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, Конгода Эбола жұқтырудың 82 жағдайы ресми расталған, жеті адам көз жұмған. Сонымен қатар шамамен 750 күмәнді жағдай мен инфекцияға байланысты болуы мүмкін 177 өлім тіркелген.
ДДСҰ бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесус Конго ішінде вирустың таралу қаупі «өте жоғары» екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдері үшін қауіп деңгейі жоғары деп бағаланса, әлемдік деңгейдегі қатер әзірге төмен күйінде қалып отыр.
Індетті ауыздықтау Конгоның шығысындағы тұрақсыз жағдайға байланысты қиындап отыр. Өңірде қарулы қақтығыстар жалғасуда, кей аумақтарды көтерілісшілер бақылауда ұстап отыр. Ал миллиондаған адам босқындарға арналған тығыз лагерьлерде өмір сүріп жатыр.