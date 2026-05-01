АҚШ Иранға қатысты теңіз блокадасында 44 кемені кері бұрды
Мәліметке сәйкес, десанттық USS New Orleans (LPD 18) кемесінің бортындағы АҚШ теңіз жаяу әскерлері аталған операцияларға қатысуда.
Бүгiн 2026, 08:53
Бүгiн 2026, 08:53Бүгiн 2026, 08:53
Фото: pixabay
АҚШ Әскери-теңіз күштері Иранға қарсы жүргізіп жатқан теңіз блокадасы аясында Араб теңізінде 44 коммерциялық кеменің бағытын өзгертуге мәжбүр етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) X әлеуметтік желісінде мәлімдеді.
Мәліметке сәйкес, десанттық USS New Orleans (LPD 18) кемесінің бортындағы АҚШ теңіз жаяу әскерлері аталған операцияларға қатысуда.
Қазіргі таңда 44 коммерциялық кемеге кері бұрылу немесе портқа қайту туралы бұйрық берілді, – делінген ресми хабарламада.
Операция Иранға қысым көрсету мақсатында жүргізіліп жатыр, ал өңірдегі жағдай әлі де күрделі күйінде қалып отыр.
