АҚШ Иранды ядролық бағдарламасы бойынша келіссөз жүргізуге шақырды

Бүгiн, 08:25
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио ядролық мәселені шешу үшін Иранмен байыпты дипломатиялық келіссөздер жүргізу қажеттігін мәлімдеді. Бұл туралы ол X әлеуметтік желісінде жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ Report-қа сілтеме жасап.

Рубионың айтуынша, Франция, Германия және Ұлыбритания (Е3 тобы деп аталатын) БҰҰ-ның Тегеранға қарсы санкцияларын қайта енгізу процесін бастады. Бұл қадам Иранның ядролық бағдарлама бойынша міндеттемелерін одан әрі бұзуына тікелей жауап болды.

АҚШ E3 шешімін қолдайды және Иранды ядролық мәселені шешу үшін байыпты дипломатиялық келіссөздер жүргізуге шақырады, – деді Мемлекеттік хатшы.

