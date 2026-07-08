АҚШ Иран мұнайының сатылуына қарсы санкцияларды қайта енгізді

Ұлыбританияның теңіз тасымалы қауіпсіздігі жөніндегі UKMTO агенттігінің мәліметінше, соңғы күндері Ормуз бұғазы мен оған іргелес суларда үш танкерге белгісіз снарядтар тигені туралы хабарланған.

Бүгiн 2026, 08:40
АВТОР
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pexels.com Бүгiн 2026, 08:40
Бүгiн 2026, 08:40
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Фото: pexels.com
АҚШ Иран мұнайының сатылуына қатысты санкцияларды қайта енгізді. Бұл шешім Ормуз бұғазы маңында мұнай және сұйытылған табиғи газ тасымалдаған танкерлерге жасалған шабуылдар туралы хабарлардан кейін қабылданды.

Жаңа шектеулер жарияланғаннан кейін әлемдік мұнай бағасы 5%-дан астам өсті. АҚШ әкімшілігінің өкілі Иранның Ормуз бұғазындағы кемелерге жасаған шабуылдарын «мүлде жол беруге болмайтын әрекет» деп бағалап, оның салдары болатынын мәлімдеді.

Бұған дейін АҚШ Қаржы министрлігі Вашингтон мен Тегеран арасындағы қолданыстағы келісім аясында Иран мұнайын 21 тамызға дейін сатуға рұқсат берген еді. Алайда жаңа шешімге сәйкес, бұл рұқсаттың мерзімі 17 шілдеге дейін қысқартылды.

Ұлыбританияның теңіз тасымалы қауіпсіздігі жөніндегі UKMTO агенттігінің мәліметінше, соңғы күндері Ормуз бұғазы мен оған іргелес суларда үш танкерге белгісіз снарядтар тигені туралы хабарланған.

Соған қарамастан, АҚШ өкілдері Вашингтон мен Тегеран арасындағы түпкілікті келісімге қол жеткізу жөніндегі келіссөздердің жалғасып жатқанын айтты.

Мұнай экспорты Иранның негізгі валюталық кіріс көздерінің бірі болып қала береді. Ол ел бюджетіне миллиардтаған доллар түсіріп, көп жылдан бері АҚШ санкцияларының қысымында тұрған экономиканы қолдап отыр.

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