АҚШ Иран мұнайының сатылуына қарсы санкцияларды қайта енгізді
Ұлыбританияның теңіз тасымалы қауіпсіздігі жөніндегі UKMTO агенттігінің мәліметінше, соңғы күндері Ормуз бұғазы мен оған іргелес суларда үш танкерге белгісіз снарядтар тигені туралы хабарланған.
Бүгiн 2026, 08:40
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