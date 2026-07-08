АҚШ Иран мұнайын сатуға тыйымды қайта енгізді

Шешім Ормуз бұғазында үш коммерциялық кемеге жасалған шабуылдардан кейін қабылданды. АҚШ мәлімдемесінен соң әлемдік мұнай бағасы 3–5%-дан астам өсті.

Бүгiн 2026, 10:23
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 10:23
Бүгiн 2026, 10:23
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Фото: istockphoto.com

АҚШ Қаржы министрлігі Иран мұнайымен сауда жасауға берілген уақытша бас лицензияның күшін жойды. Сондай-ақ маусым айындағы қақтығысты реттеу жөніндегі меморандум аясында 22 маусымда берілген 60 күндік рұқсат та күшін жойды.

BBC таратқан мәліметке сәйкес, 7 шілдеден бастап Иран мұнайына, мұнай өнімдеріне және мұнай-химиясына қатысты кез келген жаңа келісім жасауға толық тыйым салынды.

Бұған дейін басталған және рұқсат етілген операцияларды нарық қатысушылары 17 шілдеге дейін толық аяқтауы тиіс.

Мұндай шешімге Ормуз бұғазында үш коммерциялық кеменің, соның ішінде Қатар мен Сауд Арабиясы танкерлерінің белгісіз снарядтармен атқылануы себеп болды.

АҚШ өкілдері бұл оқиғаға Иранды жауапты деп санап, оның әрекетін мүлде қабылдауға болмайтын қадам деп атады.

Сонымен қатар әлемдік агенттіктердің жазуынша, АҚШ өкілі осы жағдайларға қарамастан, Иранмен бейбіт келіссөздер жалғасып жатқанын айтқан.

АҚШ-тың ресми мәлімдемесінен кейін әлемдік мұнай бағасы бірден 3–5%-дан астам өсті.

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