АҚШ Иран мұнайын сатуға тыйымды қайта енгізді
Шешім Ормуз бұғазында үш коммерциялық кемеге жасалған шабуылдардан кейін қабылданды. АҚШ мәлімдемесінен соң әлемдік мұнай бағасы 3–5%-дан астам өсті.
Бүгiн 2026, 10:23
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