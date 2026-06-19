АҚШ–Иран меморандумы: Соғыс бітті ме, әлде уақытша үзіліс пе?
Иран шынымен жеңілді ме? Саясаттанушы не дейді?
Бүгiн 2026, 13:33
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Бүгiн 2026, 13:33Бүгiн 2026, 13:33
263Фото: ©BAQ.KZ коллажы
АҚШ пен Иран толық бейбіт келісім емес, меморандум арқылы соғысты тоқтатуға тырысып жатыр. Бірақ бұл құжат нақты жеңісті білдіре ме? Иран шынымен жеңілді ме, әлде билігі сақталған соң толық жеңіліс деуге келмей ме?
Бұл шығарылымда саясаттанушы Жанат Момынқұловпен АҚШ, Израиль және Иранның соғыстан кейінгі позициясын, ядролық бағдарлама тағдырын, $300 млрд реконструкция қорының мәнін және Трамптың неге қайтадан Ресей–Украина соғысына назар аударғанын талдаймыз.
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