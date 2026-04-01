АҚШ: Иран блокадасы басталғалы 33 кеме бағытын өзгертті
Аталған жағдай Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюі аясында теңіз тасымалына бақылаудың арта түскенін көрсетеді.
Бүгiн 2026, 00:30
Фото: freepik
АҚШ Қарулы Күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иранның әскери-теңіз блокадасы басталғалы бері 33 кеменің бағытын өзгерткенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Хабарлама X әлеуметтік желісінде жарияланды. Бұған дейін америкалық тарап 31 кеменің қозғалысына ықпал еткенін хабарлаған болатын.
Сонымен қатар АҚШ Ираннан мұнай тасымалдады деп санкцияға іліккен бір кемені ұстап, тексергенін де мәлімдеді.

