АҚШ Гренландияда жаңа әскери базалар ашуды жоспарлап отыр
Дереккөздердің хабарлауынша, АҚШ тарапы жаңа базаларды ресми түрде америкалық егемен аумақ ретінде тану идеясын да ұсынған.
АҚШ Гренландиядағы әскери қатысуын кеңейту мақсатында Даниямен жабық келіссөздер жүргізіп жатыр. BBC мәліметінше, Вашингтон аралдың оңтүстігінде жаңа әскери базалар ашу мүмкіндігін талқылауда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Келіссөздер барысымен таныс бірнеше дереккөздің айтуынша, тараптар соңғы айларда белгілі бір ілгерілеуге қол жеткізген. Ақ үй АҚШ, Дания және Гренландия арасында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүріп жатқанын растағанымен, нақты мәлімет беруден бас тартты.
Ақпаратқа сәйкес, АҚШ Гренландияның оңтүстігінде үш жаңа әскери база орналастыруды көздейді. Бұл нысандар Ресей мен Қытайдың Солтүстік Атлантикадағы ықтимал теңіз белсенділігін бақылауға бағытталмақ. Базалардың бірі Нарсарсуук елді мекеніндегі бұрынғы америкалық әскери нысан аумағында салынуы мүмкін.
Дереккөздердің хабарлауынша, АҚШ тарапы жаңа базаларды ресми түрде америкалық егемен аумақ ретінде тану идеясын да ұсынған. Алайда бұл мәселе бойынша нақты келісімге әлі қол жеткізілмеген.
Бұған дейін АҚШ президенті Donald Trump Гренландияның стратегиялық маңызы жоғары екенін айтып, аралды АҚШ бақылауына алу қажеттігін бірнеше рет мәлімдеген болатын. Оның бұл сөздері Дания мен НАТО елдерінің сынына ұшыраған еді.
Қазіргі уақытта АҚШ-тың Гренландияда бір ғана әскери базасы — Питуффик ғарыш базасы жұмыс істейді. Қырғи-қабақ соғыс кезінде мұнда 17-ге жуық америкалық әскери нысан болған.
