АҚШ демократтары Трампқа импичмент жариялау мәселесін көтерді

АҚШ президенті Дональд Трамптың Венесуэлаға қатысты әрекетінен кейін елдегі демократиялық партияның кейбір өкілдері оның импичменті бойынша бастама көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осыған байланысты Иллинойс штатының демократы Делия Рамирес әлеуметтік желідегі парақшасында пікір білдірді.
Көптеген америкалық ауыр дежавю сезімімен оянды. Бостандық деген желеумен соғысқұмар әкімшілік шындықты бұрмалап, басқыншылықты ақтауға тырысып жатыр. Олар ресурстарды иемденіп, өз байлығын арттыру үшін елді заңсыз әрі соңы жоқ соғысқа тартып отыр. Осыған байланысты конгрессвумен Ильхан Омар ұсынған Конгрестің өкілеттігін нақтылайтын соғыс өкілеттіктері туралы резолюцияны қабылдау қажет. Сондай-ақ Дональд Трампқа импичмент жариялануы тиіс, – деп жазды Делия Рамирес.