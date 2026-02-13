АҚШ Бейбітшілік Кеңесінде Газаны қалпына келтіру жоспарын ұсынады
АҚШ әкімшілігі 19 ақпанда Вашингтонда өтетін Бейбітшілік Кеңесінің бірінші отырысында Палестина анклавын қалпына келтіру үшін миллиардтаған долларлық қор құрылғанын жариялайды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
110Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters
Президент Дональд Трамп жиналған қаражатты таныстырып, қатысушы елдердің көмегін атап өтеді. Сондай-ақ, АҚШ бірқатар мемлекеттер алдағы айларда Газа секторына орналастырылатын тұрақтандыру күштеріне бірнеше мың әскер беруге дайын екенін хабарлайды.
Бейбітшілік кеңесі Израиль мен ХАМАС арасындағы келісімге сәйкес Газаны басқаруға арналған, сондай-ақ басқа аймақтардағы қақтығыстарды алдын алу мен шешуге бағытталған. 19 елдің өкілдері Жарғыға Давоста қол қойған.
