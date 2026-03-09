АҚШ-тың Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Ирандағы бейбіт тұрғындарға қауіпсіздікке қатысты ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Иран билігі әскери операцияларды халық тығыз қоныстанған азаматтық аудандарда жүргізіп жатыр. Оның ішінде дрондар мен баллистикалық зымырандарды ұшыру да бар. Мұндай қауіпті шешім Ирандағы барлық бейбіт тұрғындардың өміріне қатер төндіреді. Себебі әскери мақсатта пайдаланылған нысандар халықаралық құқыққа сәйкес қорғалған мәртебесінен айырылып, заңды әскери нысанаға айналуы мүмкін, – делінген CENTCOM мәлімдемесінде.
АҚШ-тың Орталық қолбасшылығы Иран күштері бейбіт тұрғындар қоршауында орналасқан тығыз қоныстанған аудандарды, атап айтқанда, Дизфуль, Исфахан және Шираз қалаларында дрондар мен баллистикалық зымырандарды ұшыру үшін пайдаланып жатқанын мәлімдеді.
АҚШ Қарулы күштері Ирандағы бейбіт тұрғындарды үйлерінде қалуға шақырады. Иран билігі жазықсыз адамдардың өмірін әдейі қауіпке тігіп отыр. Сонымен қатар ирандық күштер азаматтық әуежайларға, қонақүйлер мен тұрғын аудандарға әдейі әрі талғамай соққы беру арқылы Таяу Шығыстағы бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігіне де қатер төндіріп отыр, – деп атап өтті CENTCOM.
28 ақпаннан бері Иран жүздеген баллистикалық зымыран мен мыңдаған бір бағытта шабуыл жасайтын дрондарды ұшырған. Алайда АҚШ пен серіктес елдердің күштері Иранның әскери әлеуетін жоюды жалғастырып жатқандықтан, соңғы уақытта мұндай ұшырулардың қарқыны айтарлықтай төмендеген.