АҚШ 25 мың мигрантты басқа елдерге жасырын жөнелткен
Зерттеу Deportation Project жобасы аясында 24 БАҚ-тың қатысуымен жүргізілген. Forbidden Stories мәліметінше, АҚШ билігі бұл бағдарламаға шамамен 410 млн доллар бөлген.
АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі Ақ үйге қайта оралғаннан бері байланысы жоқ елдерге 25 мыңнан астам мигрантты жіберген болуы мүмкін. Журналистердің халықаралық зерттеу консорциумы жүргізген зерттеуге сәйкес, депортациялар үшінші елдермен жасалған құпия келісімдер аясында жүзеге асырылған.
Зерттеу Deportation Project жобасы аясында 24 БАҚ-тың қатысуымен жүргізілген. Forbidden Stories мәліметінше, АҚШ билігі бұл бағдарламаға шамамен 410 млн доллар бөлген.
Журналистердің мәліметінше, шамамен 20 мың адам автобуспен Мексикаға жіберілген. Қалған мигранттар ұшақпен Латын Америкасы, Кариб бассейні, Африка, Орталық Азия және Тынық мұхиты аймағындағы 27 елге жөнелтілген. Зерттеуге, атап айтқанда, The Washington Post және The Guardian журналистері қатысқан.
Зерттеу авторларының айтуынша, депортацияланғандардың арасында АҚШ соттары бұған дейін өз елдеріне шығаруға тыйым салған адамдар да болған. Бұған олардың қудалануы немесе мигранттарға төнетін басқа да елеулі қауіптер себеп болған. Соған қарамастан, кейін олардың кейбірі АҚШ тікелей депортациялай алмайтын мемлекеттерге жіберілген.
Журналистер мұндай жағдайлардың бірнешеуін келтіреді. Олардың арасында Иран, Ауғанстан, Ирак, Қырғызстан, Сьерра-Леоне және Гана азаматтары бар. Олар Африка елдеріне жөнелтілген. Сонымен қатар зерттеу авторлары мұндай депортациялардың нақты саны бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Консорциум мәліметінше, Вашингтон кемінде 38 мемлекетпен тиісті келісімдер жасаған. Олардың шамамен үштен бірі Африкада орналасқан.
Шетел үкіметтерімен келіссөздер жүргізіп, бағдарламаға байланысты төлемдерді АҚШ Мемлекеттік департаментінің көпшілікке онша таныс емес бөлімшесі – Ремиграция мәселелері жөніндегі бюро жүзеге асырады. Бұл құрылым 2025 жылдың мамырында құрылған. Оны 41 жастағы дипломат Кристиан Эрхардт басқарады.
Бағдарламаға Халықаралық көші-қон ұйымы (IOM) да қатысады. 13 елде ұйым қызметкерлері келген мигранттарға баспана, тамақ және психологиялық көмек көрсетеді.
Ең оқылған:
- Алматыда бір тәулікте мас күйінде көлік басқарған 18 жүргізуші ұсталды
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Шахмат Олимпиадасы: Қазақстан әйелдер құрамасы Германияны жеңді
- Маңғыстау облысында көліктен киікке ұқсас жануардың өлексесі табылды
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды