АҚШ 19 елден келген иммиграциялық өтініштерді қарауды тоқтатты

Трамп әкімшілігі "жоғары тәуекел" санатына жатқызылған 19 елдің азаматтары берген барлық баспана беру туралы өтініштер мен иммиграциялық көмек туралы өтініштерді тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасай отырып.
Тиісті ақпарат АҚШ Азаматтық және иммиграциялық қызметінің (USCIS) веб-сайтында жарияланды.
Нұсқаулыққа сәйкес, агенттік қызметкерлері баспана алуға және елден шығарудың алдын алуға қатысты барлық I-589 нысандарын, сондай-ақ онымен байланысты өтініштерді кешенді қарау аяқталғанға дейін өңдеуді уақытша тоқтата тұруы тиіс. Бұл шаралар кеңейтілген федералдық қарауға жататын кез келген елдің азаматтары берген өтініштерге қолданылады.
Шектеулер Дональд Трамптың 5 маусымда қол қойған жарлығы негізінде енгізілді. Ауғанстан, Мьянма, Чад, Конго, Экваторлық Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан және Йемен азаматтарына Америка Құрама Штаттарына кіруге тыйым салынады. Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Түрікменстан және Венесуэла тұрғындарына да саяхатқа шектеулер қойылды. Бұл елдердің барлығы "жоғары тәуекелді 19 ел" тізіміне енгізілген.
Иммиграциялық ережелердің күшеюі аясында Вашингтонда тағы бір маңызды оқиға болды. Вашингтон полиция департаменті 26 қарашада Ақ үйдің жанында екі Ұлттық гвардия сарбазына оқ тигенін хабарлады. Атқан адам тез арада ұсталды. Колумбия округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесінің мәліметі бойынша, күдікті – 29 жастағы Ауғанстан азаматы Рахманулла Лаканвал. Зардап шеккендердің бірі, 20 жастағы Сара Бекстром қайтыс болды, оған бірінші дәрежелі кісі өлтіру бойынша айып тағылады.