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  • Аққан жұлдыздай жанып кетті: NASA Swift ғарыш обсерваториясымен қоштасты

Аққан жұлдыздай жанып кетті: NASA Swift ғарыш обсерваториясымен қоштасты

NASA-ның Swift ғарыш обсерваториясы Жер атмосферасында жанып кетті.

6 Қараша 2026, 14:15
АВТОР
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NASA 6 Қараша 2026, 14:15
6 Қараша 2026, 14:15
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Фото: NASA

Әлемдегі ең қуатты жарылыстарды шамамен 22 жыл бойы зерттеген NASA-ның Swift ғарыш обсерваториясы Индонезия аумағында, Жер атмосферасында жанып кетті. Әрекет жасалғанымен, оны аман алып қалу мүмкін болмады.

Neil Gehrels Swift Observatory спутнигі 4 қараша күні Солтүстік Суматра провинциясының үстінен атмосфераға енді. Оның салмағы шамамен 1,5 тонна болатын.

Обсерватория орбитада 22 жылға жуық жұмыс істеді. Оның бортында рентген, гамма-телескоп және ультракүлгін-оптикалық телескоп орнатылған еді.

Олар ғалымдарға әлемдегі ең жылдам әрі қуатты жарылыстарды бұрын-соңды болмаған егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік берді.

Swift-тің тағдырын Күн шешті. Соңғы Күн максимумы спутниктің орбитасының төмендеуін үдете түсті. NASA оны жоғарырақ көтеруге тиіс ерекше миссия арқылы обсерваторияны құтқаруға тырысқанымен, бұл әрекет нәтиже бермеді.

NASA-ның «Күннің астрономиялық суреті» астрономиялық сервисінде бұл обсерватория оның ультракүлгін-оптикалық телескопының алғашқы бір миллион суретінен 2018 жылы жиналған мозаика арқылы шығарып салынды.

NASA мәліметінше, Swift атмосфераға кірген кезде аққан жұлдыздай жанып кетті, алайда ол жинаған деректер әлі талай жыл ғарыш сырларын ашуға көмектесе бермек.

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