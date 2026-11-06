Аққан жұлдыздай жанып кетті: NASA Swift ғарыш обсерваториясымен қоштасты
NASA-ның Swift ғарыш обсерваториясы Жер атмосферасында жанып кетті.
Әлемдегі ең қуатты жарылыстарды шамамен 22 жыл бойы зерттеген NASA-ның Swift ғарыш обсерваториясы Индонезия аумағында, Жер атмосферасында жанып кетті. Әрекет жасалғанымен, оны аман алып қалу мүмкін болмады.
Neil Gehrels Swift Observatory спутнигі 4 қараша күні Солтүстік Суматра провинциясының үстінен атмосфераға енді. Оның салмағы шамамен 1,5 тонна болатын.
Обсерватория орбитада 22 жылға жуық жұмыс істеді. Оның бортында рентген, гамма-телескоп және ультракүлгін-оптикалық телескоп орнатылған еді.
Олар ғалымдарға әлемдегі ең жылдам әрі қуатты жарылыстарды бұрын-соңды болмаған егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік берді.
Swift-тің тағдырын Күн шешті. Соңғы Күн максимумы спутниктің орбитасының төмендеуін үдете түсті. NASA оны жоғарырақ көтеруге тиіс ерекше миссия арқылы обсерваторияны құтқаруға тырысқанымен, бұл әрекет нәтиже бермеді.
NASA-ның «Күннің астрономиялық суреті» астрономиялық сервисінде бұл обсерватория оның ультракүлгін-оптикалық телескопының алғашқы бір миллион суретінен 2018 жылы жиналған мозаика арқылы шығарып салынды.
NASA мәліметінше, Swift атмосфераға кірген кезде аққан жұлдыздай жанып кетті, алайда ол жинаған деректер әлі талай жыл ғарыш сырларын ашуға көмектесе бермек.
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