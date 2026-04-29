Ақордада Чехия премьер-министрін қарсы алу рәсімі өтті
Сапар аясында бірлескен жобалардың болашағы мен елдер арасындағы серіктестікті нығайту мәселелері талқыланады.
Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Чехия Республикасының Премьер-министрі Андрей Бабишті салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Чехия премьерінің ресми сапары Қазақстан мен Чехия арасындағы екіжақты ынтымақтастықты дамытуға, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және өзге де салалардағы өзара іс-қимылды кеңейтуге бағытталған.
Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіліп, бірлескен жобалардың болашағы мен елдер арасындағы серіктестікті нығайту мәселелері талқыланады деп күтілуде.
Бір күн бұрын Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов Чехия Премьер-министрі Андрей Бабишпен келіссөздер жүргізген болатын.
Тараптар сауда, инвестиция, өнеркәсіп, энергетика, көлік, цифрландыру және гуманитарлық байланыстар сияқты бірнеше бағыт бойынша ынтымақтастық келешегін талқылады.
- Алматы-Ақтөбе пойызында қайғылы жағдай: 60 жастағы жолаушы көз жұмды
- "Мұғалімдер қайтадан құл болады": Ұстаздар мектеп бюджетінің ауданға өтуінің қаупін айтты
- "4 сағат үйінді астында жатқан": Абай облысында зардап шеккен кеншінің жағдайы белгілі болды
- Әскери саладағы жеңілдіктер мен төлемдер: Сыйақы, жалақы, 425 000 теңгеге дейінгі материалдық көмек
- Түркістан облысында атасы немересін зорлады деген іс бойынша тергеу басталды