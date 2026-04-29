Ақордада Чехия премьер-министрін қарсы алу рәсімі өтті

Ақорда Бүгiн 2026, 12:36
135
Фото: Ақорда

Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Чехия Республикасының Премьер-министрі Андрей Бабишті салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Чехия премьерінің ресми сапары Қазақстан мен Чехия арасындағы екіжақты ынтымақтастықты дамытуға, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және өзге де салалардағы өзара іс-қимылды кеңейтуге бағытталған.

Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіліп, бірлескен жобалардың болашағы мен елдер арасындағы серіктестікті нығайту мәселелері талқыланады деп күтілуде.

Бір күн бұрын Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов Чехия Премьер-министрі Андрей Бабишпен келіссөздер жүргізген болатын.

Тараптар сауда, инвестиция, өнеркәсіп, энергетика, көлік, цифрландыру және гуманитарлық байланыстар сияқты бірнеше бағыт бойынша ынтымақтастық келешегін талқылады.

Ең оқылған:

