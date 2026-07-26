Ақмола облысының үш ауданында құрғақ шөп өртенді
Жалпы жанған аумақ 38 гектардан асты.
26 Шілде 2026, 23:55
БӨЛІСУ
26 Шілде 2026, 23:5526 Шілде 2026, 23:55
62Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін Ақмола облысының Есіл ауданындағы Курское ауылы, Целиноград ауданындағы Шалқар ауылы және Ақкөл ауданындағы Новорыбинка ауылы маңында құрғақ өсімдік өртенді.
Өртті сөндіруге облыстық ТЖД қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдар, ауылдық округ әкімдігі, сондай-ақ бірқатар кәсіпорындардың күштері жұмылдырылды. Үйлесімді жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде барлық өрт ошақтары толықтай сөндірілді.
Жалпы жанған аумақ 38 гектардан асты. Төтенше жағдай салдарынан елді мекендерге қауіп төнген жоқ.
Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға және құрғақ шөпті өртеуден бас тартуға шақырады. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 101 немесе 112 нөміріне хабарласу қажет.
Ең оқылған:
- Трамп Google-ға салынған айыппұлға байланысты ЕО-ны кедендік баж салығымен қорқытты
- Қазақстан мен Ресей президенттеріне сауда және логистика саласындағы цифрлық жобалар таныстырылды
- Иран мен Оман Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін талқылады
- Қазақстан мен Ресей шекаралық туризм мен әуе қатынасын дамытуды көздейді
- Трамп пен Зеленский келесі аптада Ақ үйде кездеседі