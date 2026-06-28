Ақмола облысында жұмысшылар отырған тіркеме аударылып қалды
Оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, зардап шеккендердің бірі ауыр жағдайда жатыр.
Төрт жұмысшы мінген тіркеме-будка аударылып кеткеннен кейін Ақмола облысының Біржан сал ауданындағы «Қазгер» ЖШС-нің төрт қызметкері өндірістік жарақат алды. Зардап шеккендердің бірі Темірболат Қайыровтың анасы Баян Балташева видеоүндеу жариялады. Оны HALYQSTAN Telegram-арнасы жариялаған.
Жұмыстан үйге қайтып келе жатқанда будка жүк көлігінен қозғалыс кезінде ажырап кеткен. Тіркеменің сүйреуіш бөлігі жерге қадалып, содан кейін будка төрт рет аударылған, – деді ол.
Әйелдің айтуынша, зардап шеккен төрт жігіттің үшеуі ауруханадан шығарылған. Ал оның ұлының жағдайы әлі де өте ауыр.
Дәрігерлер Темірболат Қайыровтың омыртқасы қатты зақымданғанын, мұның салдарынан мүгедектікке әкелуі мүмкін екенін айтқан. Анасы бұл істің жабылып қалуынан қауіптенетінін жеткізді.
Оның сөзінше, жұмысшылар бұған дейін де жұмыс берушіден егістікке қатынайтын қауіпсіз көлік беруді бірнеше рет сұраған. Алайда олардың өтініштері ескерусіз қалған.
Ақмола облысы полиция департаменті еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын хабарлады.
Тергеу аясында оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді ведомство.
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