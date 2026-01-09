Ақмола облысында жеті баланың әкесі 2,5 айдан бері іздестірілуде

Ақмола облысында жеті баланың жоғалған әкесін іздестіру жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақмола облысында Біржан сал ауданының Кенащы ауылының хабар-ошарсыз кеткен тұрғыны Айжалғас Гарифоллаұлы Қайруллиновты іздестіру жалғасуда. Оның анасы жоғалып кету туралы өтінішпен аудандық полиция бөліміне жүгінді.
Әйелдің айтуынша, 31 жастағы ер адам кешкі уақытта үйден шығып, қайтып оралмаған. Содан бері оның орналасқан жері белгісіз болып қалуда және іздеу шаралары шамамен 2,5 ай бойы жалғасуда.
Өтініш келіп түскеннен кейін аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері бірінші кезектегі жедел-іздестіру және іздестіру іс-шараларын ұйымдастырды. Іздеуге облыстық полиция департаментінің күштері, жергілікті төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері, еріктілер ұйымдары, туыстары мен ауыл тұрғындары тартылды. Іздеу іс-шаралары барысында пилотсыз ұшу аппараттарын, қызметтік-іздестіру иттерін және жүріп өту мүмкіндігі жоғары автокөліктерді пайдалана отырып, дала аумағын ауқымды қарау жүргізілді, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
Полицейлер Кенащы, Ақбұлақ, Заозерное, Қазанқап ауылдарының аумақтарын, жақын маңдағы шалғай учаскелерді, орман алқаптарын және жергілікті жердің жету қиын учаскелерін түгел қарап шыққан.
Су объектілері мен жағалау аймақтарын тексеруге ерекше назар аударылды. Осы мақсатта сүңгуірлер тартылып, арнайы жабдықтар пайдаланылды. Сонымен қатар, қараусыз қалған ғимараттар, қосалқы ғимараттар мен құдықтар қаралды. Іздестірумен қатар жедел-тергеу іс-шаралары да жүргізілді. Жедел қызметкерлер А.Г. Қайруллиновтың жоғалып кеткен күні оны көрген азаматтарды, сондай-ақ жақын қарым-қатынас шеңберіндегі адамдарды анықтады және жауап алды. Туыстарының дәлелдері және жоғалған адамның ықтимал байланыстары мұқият зерттелді, - делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта іздеу шаралары жалғасуда. Айжалғас Гарифоллаұлы Қайруллиннің белгілерімен бағдарлар басқа облыстардың полиция департаменттеріне жіберілді, сондай-ақ еріктілердің көмегімен әлеуметтік желілер арқылы таратылды.
Құқық қорғау органдары азаматтардан іздеуде көмек көрсетуді және жоғалған адамның орналасқан жерін анықтауға көмектесетін кез келген ақпаратты хабарлауды сұрайды. Полицейлер сондай-ақ жалған мәліметтерді таратпауға және ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырады.
