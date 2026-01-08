Атырау облысындағы ерлі-зайыпты өлімі: 29 жастағы күдіктіге іздеу жарияланды

Атырау облысында Жангелді ауылының тұрғындарын өлтірді деген күдікке ілінген азаматқа іздеу жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Облыстың полиция департаментінің мәліметінше, қылмысқа күдікті – Атырау облысы Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғыны.
Сондай-ақ өзге де тұлғалардың іске қатысы тексеріліп жатыр.
Полиция әлеуметтік желі қолданушыларын ақпаратты тек ресми дереккөздерден алуға және жалған не расталмаған мәліметтерді таратудан бас тартуға шақырды.
Айта кетсек, 25 желтоқсанда полицияға бір отбасының төрт мүшесі жоғалып кеткені туралы туыстары хабарласқан. Оқиғаның мән-жайын толық мына жерден оқуға болады.