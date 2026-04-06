Ақмола облысында су бөгеті бұзылды: Қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде
Жағдай ТЖМ бақылауында.
Бүгiн 2026, 01:24
Бүгiн 2026, 01:24Бүгiн 2026, 01:24
154Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Қорғалжын ауданында «Шоптыкөл» бөгетінің бұзылуы тіркелді. Гидротехникалық нысан Сабынды ауылынан солтүстікке қарай 2 км жерде орналасқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға орнында суды қауіпсіз өткізу бойынша жедел жұмыстар жүргізілуде. Салдарды жоюға ТЖМ, жергілікті атқарушы органдар, аудандық полиция және жол қызметтерінің күштері жұмылдырылған. Барлығы шамамен 170 адам және 43 техника бірлігі қатысуда.
Бөгетті нығайту, инертті материал төгу және суды бағыттау жұмыстары жүріп жатыр.
Жағдай ТЖМ бақылауында.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- Түркістан облысында суға батып кеткен баланың мәйіті табылды
- Астанадағы тұрғындарды шошытқан «атыс»: Полиция оқиғаға түсініктеме берді