Ақмола облысында 1,5 гектар аумақта құрғақ шөп өртенді
Бүгiн 2026, 22:24
75Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін Ақмола облысы Бурабай ауданы Баянбай ауылы маңында құрғақ өсімдіктердің өртенуі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің нәтижесінде тілсіз жау 1,5 гектар аумақта толықтай сөндірілді.
Мамандардың мәліметінше, елді мекендерге қауіп төнген жоқ.
Құтқарушылар өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға шақырады. Өрт немесе өзге де төтенше жағдай туындаған жағдайда 101 немесе 112 нөмірлеріне хабарласу қажет.
Ең оқылған:
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Атырау полициясының бастығы жұмыстан шығарылып, қамауға алынды
- Жамбыл облысындағы трагедия: Бір жыл бойы құлдықта ұсталған оқушының өлімі үшін үкім шықты