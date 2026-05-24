Ақ үй маңында атыс болды: Күдікті Құпия қызмет агенттеріне оқ атқан
Қазіргі уақытта оқиға бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
Вашингтонда Ақ үй маңында атыс болып, қарулы күдікті Құпия қызмет агенттеріне оқ жаудырған. Бұл туралы АҚШ Құпия қызметі мәлімдеді.
ВВС-дің хабарлаынша, оқиға жергілікті уақытпен кешкі сағат 18:00 шамасында 17-ші көше мен Пенсильвания даңғылы қиылысында болған. Мәліметке сәйкес, ер адам сөмкесінен қару алып, оқ ата бастаған. Қауіпсіздік қызметі жауап ретінде оқ атып, күдіктіні жаралаған. Кейін ол ауруханада көз жұмды.
Атыс салдарынан тағы бір кездейсоқ өтіп бара жатқан адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Құпия қызмет агенттері зардап шекпеген.
CBS News деректеріне сүйенсек, оқиға кезінде 15-тен 30-ға дейін оқ атылған. Куәгерлер бірнеше дүркін атыс дауысын естігенін айтқан.
Оқиға кезінде президент Дональд Трамп Ақ үйде болған. Алайда Құпия қызмет бұл жағдай президент қауіпсіздігіне әсер етпегенін хабарлады.
Атыстан кейін Ақ үй маңындағы көшелер жабылып, ауданға ондаған полиция қызметкері, ФБР агенттері мен жедел қызмет өкілдері жұмылдырылды. Ақ үй уақытша карантин режиміне жабылып, кейін шектеу алынды.
