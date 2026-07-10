Аптап ыстық Түркістан облысындағы тасжолдың бір бөлігін зақымдады
Түркістан облысында аптап ыстықтан зақымдалған тасжол жөнделіп жатыр.
Түркістан облысындағы «Шымкент – Өзбекстан Республикасының шекарасы» тасжолында мамандар цемент-бетон жабынының зақымдалғанын анықтады.
Өңірде аптап ыстық ауа райы орнады. «Қазгидрометтің» мәліметінше, ауа температурасы кей жерлерде +40 °С-қа дейін көтерілуде. Осыған байланысты жол қызметтері автомобиль жолдарының жай-күйіне бақылауды күшейтіп, цемент-бетон жабыны бар учаскелерді тұрақты түрде тексеріп жатыр.
10 шілдеде өткен кезекті тексеріс кезінде мамандар «Шымкент – Өзбекстан Республикасының шекарасы» тасжолының 750-шақырымында жергілікті ақауды анықтады. Зақымдалған учаске жедел түрде уақытша жол белгілерімен белгіленіп, содан кейін оқиға орнына техника мен мамандар жіберілді.
Қазіргі уақытта бұл учаскеде жол қызметінің 6 қызметкері жұмыс істеп жатыр және 5 бірлік техника жұмылдырылған. Мамандар жол жабынын қалпына келтіру және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті жұмыстарды жүргізуде.
Жол қызметтерінің атап өтуінше, жоғары температура кезінде цемент-бетон жабыны бар жолдардың жай-күйіне ерекше назар аударылады. Тұрақты тексерістер ықтимал зақымдануларды дер кезінде анықтауға және күрделі мәселелер туындағанға дейін олардың көзін жоюға мүмкіндік береді.
Тасжолды бақылау күшейтілген режимде жалғасуда. Жүргізушілерден жылдамдық режимін сақтауды, уақытша жол белгілеріне назар аударуды және жұмыс жүріп жатқан учаскелерден өткен кезде абай болуды сұрайды.
Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде аптап ыстық сақталып тұр, сондықтан мамандар жол желісінің жай-күйін қадағалауды және алдын алу шараларын жүргізуді жалғастыруда.
Еске салайық, синоптиктер алдағы күндері +45 градусқа дейін ыстық болатыны туралы болжам жасады.
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