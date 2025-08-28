Аптап ыстық: бірнеше өңірде дабылды ескерту жарияланды

Синоптиктердің болжауынша, 29 тамызда бірқатар өңірде аптап ыстық болып, жел күшейеді, күн күркірейді, осыған байланысты дабылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағандыда найзағай ойнайды.
Көкшетауда ауа температурасының күрт төмендейді деп болжанып отыр.
Ұлытау облысында күн 35 градусқа дейін ысиды, өрт қаупі жоғары.
Абай облысында найзағай ойнап, жел соғады, 35 градус ыстық болады және өрт қаупі жоғары.
Алматы облысында күндіз ауа температурасы 32-37 градустан 23-28 градусқа дейін біртіндеп төмендейді.
Ақмола, Қарағанды облыстарында ауа температурасы күндіз 27-32 градустан 13-18 градусқа дейін біртіндеп төмендейді.
Семейде, Жамбыл, Қарағанды облыстарында найзағай ойнап, жел екпіні 15-20 м/с күшейеді, төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Өскемен қалаларында, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарында жоғары өрт қаупі сақталады.
