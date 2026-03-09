Анна Данилина Индиан-Уэллс турнирінің ширек финалына шықты

Спортшы WTA рейтингінде жетінші орында тұр.

Фото: pixabay.com

Қазақстандық теннисші Анна Данилина АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өтіп жатқан беделді WTA 1000 санатындағы Indian Wells Open турнирінде жұптық сында 1/8 финал кезеңінен сәтті өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Данилина бұл турнирде сербиялық теннисші Александра Круничпен жұп құрып өнер көрсетіп жүр. Ширек финалға шығу жолындағы кездесуде олардың жұбы украиналық-америкалық тандем — Людмила Киченок пен Дезире Кравчикті сенімді түрде жеңді. Матч екі сетте аяқталды — 6:4, 6:1.

Айта кетейік, Данилина жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы саналады және WTA рейтингінде жетінші орында тұр. Ал Крунич осы тізімде сегізінші позицияда орналасқан.

Индиан-Уэллс (АҚШ). WTA 1000. Жұптық разряд, хард. 1/8 финал
Данилина / Крунич — Киченок / Кравчик — 6:4, 6:1

Ал осы жарыста ATP-1000 санатындағы ерлер арасындағы жұптық турнирде қазақстандық Александр Бублик сәтсіз өнер көрсетті. Ол венгриялық теннисші Фабиан Марожанмен жұпта ойнаған, алайда олардың дуэті жарысты бірінші айналымда аяқтады.

Қазақстан-венгрия жұбы француздық Садьо Думбия мен Фабьен Ребульден 2:6, 2:6 есебімен жеңілді.

