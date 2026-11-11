Англияда мектепте смартфон пайдалануға қатысты ережелер қатаңдатылады
Жаңа ережеге сәйкес, мұғалімдер оқушылардың жанында телефон бар-жоғын белсенді түрде тексеруге міндеттеледі.
2027 жылдың қыркүйегінен бастап Англия мектептерінде оқушыларға смартфонды сыныпқа алып кіруге тыйым салынады. Бұл туралы BAQ.KZ Gazeta.ru басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Independent басылымының мәліметінше, қазірдің өзінде оқушыларға мектепте телефон пайдалануға тыйым салынған. Алайда қолданыстағы ережелерде мұғалімдердің бұл талаптың сақталуын қалай қадағалауы керектігі нақты көрсетілмеген.
Жаңа ережеге сәйкес, мұғалімдер оқушылардың жанында телефон бар-жоғын белсенді түрде тексеруге міндеттеледі. Тыйым Англия мектептерінде қолданылады. Ал Шотландия мен Уэльс бұл мәселеге қатысты өз ережелерін белгілейді.
Мектеп әлеуметтік желілердегі таспаны парақтауға емес, білім алуға және достасуға арналған, – деді білім министрі Люси Пауэлл.
Басылымның жазуынша, кейбір мектептерде телефондарды сақтау үшін құлыпталатын қапшықтар мен арнайы контейнерлер қолданылады. Басқа оқу орындары сабақ басталғанда оқушылардың телефондарын жинап алады немесе смартфонды мектеп аумағына алып келуге мүлде тыйым салады.
Газеттің мәліметінше, орта мектеп оқушыларының небәрі 16 пайызы телефон пайдалануға қатысты ережелер үнемі сақталатынын айтқан.
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