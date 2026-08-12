Анасын пышақтап, Вьетнамға қашып кеткен: Күдікті Қазақстанға жеткізілді
Қазақстан азаматын Вьетнамнан экстрадициялау – қылмыстық жауаптылықтан жалтару үшін шетелге жасырынудың жауапкершіліктен босатпайтынын көрсететін кезекті мысал. Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігінің Интерпол ҰОБ-сы және Қазақстанның Вьетнамдағы Елшілігінің бірлескен жұмысы нәтижесінде денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірді деген күдікке ілінген азамат Қазақстанға жеткізілді.
Қылмыстан кейінгі қашу және халықаралық іздеу
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті өткен жылдың қараша айында өз үйінде алкогольдік масаң күйде болған. Ауызша жанжалдан кейін ол анасына пышақпен бірнеше рет соққы жасаған. Осы әрекеттен кейін қылмыстық жауаптылықтан жалтару мақсатында күдікті тергеу органдарынан бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған.
Оның Вьетнам аумағында жүргені жедел-іздестіру шаралары барысында анықталған. Маусым айында күдікті Дананг қаласында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының экстрадициялау туралы сұрауы негізінде елге қайтарылды.
Бұл жағдай қылмыс жасағаннан кейін шетелге шығудың тергеуден ұзақ уақыт бойы жасырынуға кепіл болмайтынын көрсетеді. Халықаралық іздеу тетіктері мен мемлекетаралық құқықтық ынтымақтастық қылмыстық қудалаудан жалтарған адамдарды анықтап, олардың Қазақстан заңнамасы аясында жауапқа тартылуына мүмкіндік береді.
Күдікті Қазақстанда тергеледі
Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған тағылған қылмыс дәлелденген жағдайда, заңнамаға сәйкес үш жылдан сегіз жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Күдіктінің кінәсі мен қылмыстық жауаптылығы сот барысында заңда белгіленген тәртіппен анықталады. Ал оның Қазақстанға жеткізілуі қылмыстық істің отандық құқық қорғау және сот жүйесі аясында қаралуына мүмкіндік береді.
Қазақстандық азаматтың шетелде жүрген жерінің анықталуы, ұсталып, кейін елге экстрадициялануы құқық қорғау органдары мен дипломатиялық өкілдіктің үйлесімді жұмысының нәтижесі болды. Бұл өз кезегінде қылмыстық жауаптылықтан жалтару үшін шетелге шығудың заң алдындағы жауапкершіліктен босатпайтынын көрсетеді.
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