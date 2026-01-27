Ана мен бала денсаулығы: Қазақстанда өлім-жітім көрсеткіші төмендеді

Қазақстанда нәресте өлімі екі жылда 13%-ға төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үкіметтің баспасөз қызметі мәлім еткендей, ана мен баланы қорғаудың кешенді тәсілінің нәтижесінде өлім-жітім көрсеткіштерінің тұрақты төмендеуіне қол жеткізілді және балалардың әл-ауқаты индексі бойынша топ-30 елдің қатарына енді.
Үкімет отырысында жұмыс қорытындылары мен инфрақұрылымдық жобалар туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова баяндады. Өңірлер арасында көмек сапасын теңестіру үшін 15 облыстық балалар ауруханасын жаңарту және заманауи перинаталдық орталықтар желісін салу жүргізілуде. Жаңа нысандар Астана, Шымкент, Алматы және басқа қалаларда жобаланып, салынуда. Баланың туғаннан 18 жасқа дейінгі маршрутын бақылаудың цифрлық жүйесі енгізілді.
Қабылданып жатқан шаралар соңғы екі жылда нәресте өлімінің деңгейін 13%-ға, ал балалар өлімінің деңгейін 5,5%-ға төмендетуге мүмкіндік берді. Қазақстан ДДҰ-ның жұқпалы емес аурулардан мезгілсіз өлімді 25%-ға қысқарту жөніндегі мақсатына қол жеткізген Орталық Азиядағы бірінші ел болды. Біздің міндетіміз – әр баланы сау өсу жолында сүйемелдеу, — деп атап өтті денсаулық сақтау министрі.