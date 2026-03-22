Әмір Омарханов Тунистегі ITF M15 турнирінің чемпионы атанды
Бұл – Әмір Омархановтың ересектер деңгейіндегі жекелей сындағы екінші титулы
Бүгiн 2026, 21:38
91Фото: Қазақстан теннис федерациясы
Әмір Омарханов Тунистің Монастир қаласында өткен ересектер арасындағы турнирде чемпион атанды. Финалда ол түркиялық Мерт Алкаяны (ATP №382) 7:5, 1:6, 7:5 есебімен жеңді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық теннисші жарысты іріктеу кезеңінен бастап, бір апта ішінде қатарынан сегіз матчта жеңіске жетті. Сонымен қатар жұптық сында жартылай финалға дейін жетті.
Бұл – Әмір Омархановтың ересектер деңгейіндегі жекелей сындағы екінші титулы. Бұған дейін ол 2025 жылдың қарашасында Тунисте өткен ITF M15 турнирінде топ жарған болатын. Дүйсенбі күні ол ATP рейтингінде рекордтық 602-орынға көтеріледі.
Жасөспірімдер арасындағы жетістіктері де жоғары: ITF рейтингінде 4-орын, "Ролан Гарроста" жұптық сында жартылай финал, ал Australian Open турнирінде жекелей сында ширек финалға дейін жеткен.
