Әмір Омарханов Тунистегі ITF M15 турнирінің чемпионы атанды

Бұл – Әмір Омархановтың ересектер деңгейіндегі жекелей сындағы екінші титулы

Бүгiн 2026, 21:38
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Қазақстан теннис федерациясы
91
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Әмір Омарханов Тунистің Монастир қаласында өткен ересектер арасындағы турнирде чемпион атанды. Финалда ол түркиялық Мерт Алкаяны (ATP №382) 7:5, 1:6, 7:5 есебімен жеңді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстандық теннисші жарысты іріктеу кезеңінен бастап, бір апта ішінде қатарынан сегіз матчта жеңіске жетті. Сонымен қатар жұптық сында жартылай финалға дейін жетті.

Бұл – Әмір Омархановтың ересектер деңгейіндегі жекелей сындағы екінші титулы. Бұған дейін ол 2025 жылдың қарашасында Тунисте өткен ITF M15 турнирінде топ жарған болатын. Дүйсенбі күні ол ATP рейтингінде рекордтық 602-орынға көтеріледі.

Жасөспірімдер арасындағы жетістіктері де жоғары: ITF рейтингінде 4-орын, "Ролан Гарроста" жұптық сында жартылай финал, ал Australian Open турнирінде жекелей сында ширек финалға дейін жеткен.

 

Наверх