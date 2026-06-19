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AMАNАТ-тан кейін депутаттар қайда барады: Депутаттар «Әділет» партиясына өтуді жоспарлап отыр

AMANAT партиясы «Әділет» партиясына қосылды.

Бүгiн 2026, 12:26
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AMАNАТ Бүгiн 2026, 12:26
Бүгiн 2026, 12:26
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Фото: AMАNАТ

«Әділет» партиясы өз құндылықтарын бөлісетіндердің барлығын қатарларына қабылдауға дайын екенін мәлімдеді. Сонымен бірге AMANAT мүшелерінің әрқайсысы партияға кіру-кірмеу туралы шешімді өз бетінше қабылдайды.

AMANAT-тан шыққан депутаттар жаңа партияға өтуді жоспарлай ма және өздерінің саяси болашағын сонымен байланыстыра ма – бұл туралы BAQ.KZ материалында айтылады.

Мәжіліс депутаты Юлия Кучинская AMANAT мүшелерінің «Әділет» партиясына автоматты түрде өтуі мәселесі әзірге заң жүзінде реттелмегенін атап өтті.

Бұл үдеріс қалай ұйымдастырылатыны жөнінде бізге кейінірек түсініктеме беріледі деп ойлаймын, – деді Юлия Кучинская.

Фото: Facebook/Юлия Кучинская 

Ол әрбір AMANAT партиясы мүшесінің таңдау құқығы сақталуы тиіс екенін атап өтті. Жаңа партияға өту мәселесі тек ерікті түрде жүзеге асатынын айтты.

Кучинская сонымен қатар өтудің түпкілікті тетігін партиялардың заңгерлері нақтылап беруі керек екенін жеткізді.

Мүмкін, қандай да бір ұжымдық шешім қабылданатын шығар. Бұл жерде мәселені заң тұрғысынан дұрыс қарастыру өте маңызды. Кейінірек «Әділет» пен AMANAT партияларының заңгерлері, қосылу процесі жалғасып жатқанда, қандай тетік таңдалатынын түсіндіріп береді деп ойлаймын, – деп атап өтті ол.

Сонымен бірге депутат қазіргі мандаты бойынша әрекет ететінін және депутаттық өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін AMANAT партиясына тиесілі болып қалатынын айтты.

«Әділет» партиясына өзі өтуді жоспарлай ма деген сұраққа Кучинская 1 шілдеден кейін түпкілікті шешім қабылдайтынын мәлімдеді.

Әзірге ойлану үстіндемін. Қорытынды шешімді 30 маусымнан кейін, яғни 1 шілдеден кейін қабылдаймын, – деді ол.

Депутат «Әділет» пен AMANAT партияларының құндылықтары көп жағдайда ұқсас екенін айтып, жаңа партияға өтуде кедергі көрмейтінін жеткізді.

«Шешімге бағынамыз»

Депутат Ерлан Саиров 1 шілдеден кейін «Әділет» партиясына кіруге өтініш беретінін айтты.

Біз AMANAT партиясының съезі қабылдаған шешімге бағынамыз. Съезд шешімімен партия «Әділет» партиясына қосылды. Сондықтан 1 шілдеден бастап біз «Әділет» партиясына кіру туралы өтініш береміз, – деді ол.

Оның айтуынша, депутаттық қызметін жалғастыру және Құрылтайға қатысу мәселесін халық пен «Әділет» партиясының басшылығы шешеді.

Сондықтан әзірге бұл туралы (Құрылтайдағы жұмыс туралы – ред.) айта алмаймыз. Біз «Әділет» партиясының құрамында жұмыс істеуге дайын екенімізді айтып отырмыз, – деп түйіндеді депутат.

Сайлауалды уәделерден – жаңа партияға: депутат «Әділетке» өтетінін мәлімдеді

Депутат Константин Авершин BAQ.KZ тілшісіне берген сұхбатында «Әділет» партиясына кіруді жоспарлап отырғанын айтты.

Әрине, жоспарлап отырмын. Неге екенін түсіндірейін. Егер түбегейлі, конструктивті өзгерістерді енгізе алатын бір партия болса, ол – осы партия болады деп ойлаймын, – деді Константин Авершин.

Оның айтуынша, тәжірибесі мен құзыреті қажет болса, ол Құрылтайдағы жұмысын да жалғастыруға дайын.

Мәжіліс депутаты ретінде AMANAT партиясынан сайланған кезеңдегі жұмысына тоқталған Авершин сайлауалды уәделерінің басым бөлігін орындағанын жеткізді.

Мен сайлауалды уәделерімнің 98 пайызын орындадым. Индивидуалды кестемен жұмыс істедім және алдыма қойылған барлық міндетті жүзеге асырдым, – деді ол.

Сонымен бірге депутат әрдайым жұмысты жетілдіруге мүмкіндік бар екенін де атап өтті.

Әрине, бұдан да көп нәрсе жасауға болар еді. Бірақ сайлаушыларым жүктеген барлық міндетті орындадым деп есептеймін, – деп түйіндеді Константин Авершин.

Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі
 

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