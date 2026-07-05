Алып жанартау қайта оянды: Камчаткада күл 12 шақырым биіктікке атқылады
Жанартауға авиациялық қауіптің ең жоғары – қызыл деңгейі жарияланды.
Камчаткадағы Шивелуч жанартауы теңіз деңгейінен 12 шақырым биіктікке дейін күл атқылады.
Ресей Вулканология және сейсмология институтының мәліметінше, 2026 жылғы 4 шілде күні жергілікті уақытпен сағат 19:16-да болған жарылыстардың салдарынан күл бұлты 12 шақырым биіктікке көтерілген. Күл бұлты жанартаудан батысқа қарай шамамен 10 шақырымға тараған. Жарылыс шамамен 10 минутқа созылған.
Мамандардың айтуынша, жанартаудың атқылауы әлі де жалғасып жатыр. Ол қарқынды бу-газ белсенділігімен қатар жүруде. Сонымен қатар лавалық күмбездің солтүстік бөлігінде жаңа лавалық күмбездің қалыптасуы жалғасып жатыр.
Жанартау кез келген уақытта теңіз деңгейінен 12 шақырымға (39 400 фут) дейін күл атқылауы мүмкін, – деп мәлімдеді Ресей Вулканология және сейсмология институты.
Шивелуч жанартауына авиациялық қауіптің ең жоғары – қызыл деңгейі берілді. Мамандардың айтуынша, жанартаудың белсенділігі халықаралық және төмен биіктікте ұшатын әуе кемелерінің қозғалысына қауіп төндіруі мүмкін.
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