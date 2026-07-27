Аляска жағалауында 5,8 балдық жер сілкінісі тіркелді

Жергілікті билік жағдайды бақылауда ұстап отыр.

27 Шілде 2026, 05:18
АВТОР
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istockphoto.com 27 Шілде 2026, 05:18
27 Шілде 2026, 05:18
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Фото: istockphoto.com

АҚШ-тың Аляска штаты жағалауында магнитудасы 5,8 болатын жер сілкінісі болды. Бұл туралы АҚШ Геологиялық қызметі (USGS) мәлімдеді.

Жерасты дүмпулерінің эпицентрі Атка елді мекенінен оңтүстік-шығысқа қарай шамамен 99 шақырым жерде орналасқан. Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте тіркелген.

Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ. Жергілікті билік жағдайды бақылауда ұстап отыр.

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