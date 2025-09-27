Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алтын-Емелде сирек кездесетін жануарлар фототұзаққа түсіп қалды

Бүгiн, 08:32
91
Бөлісу:
Скриншот
Фото: Скриншот

"Алтын-Емел" ұлттық паркінде орнатылған фототұзақ сирек кездесетін жабайы аңдар мен жәндіктердің бейнесін түсіріп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Видеожазбада тау бұлағына келген жануарлар бейнеленген. Камера объективіне Сібір тауешкісі, қызыл бұғы, Қазақстанның Қызыл кітабына енген кесіртке және сирек түнгі жыртқыш – тас қоңыз түсті.

Мұндай бейнематериалдар жануарлардың мінез-құлқын, олардың саны мен қозғалыс бағыттарын зерттеуге мүмкіндік береді, - делінген ұлттық парк әкімшілігінің хабарламасында.

"Алтын-Емел" ұлттық паркі ерекше ландшафттарымен, бай флорасы мен фаунасымен белгілі. Мұндағы көптеген жануарлар Қызыл кітапқа енген. Саябақ Қазақстанның бірегей табиғи аймақтарының бірі саналады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайды
Келесі жаңалық
Қытайда жер сілкінді
Өзгелердің жаңалығы