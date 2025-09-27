Алтын-Емелде сирек кездесетін жануарлар фототұзаққа түсіп қалды

"Алтын-Емел" ұлттық паркінде орнатылған фототұзақ сирек кездесетін жабайы аңдар мен жәндіктердің бейнесін түсіріп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Видеожазбада тау бұлағына келген жануарлар бейнеленген. Камера объективіне Сібір тауешкісі, қызыл бұғы, Қазақстанның Қызыл кітабына енген кесіртке және сирек түнгі жыртқыш – тас қоңыз түсті.
Мұндай бейнематериалдар жануарлардың мінез-құлқын, олардың саны мен қозғалыс бағыттарын зерттеуге мүмкіндік береді, - делінген ұлттық парк әкімшілігінің хабарламасында.
"Алтын-Емел" ұлттық паркі ерекше ландшафттарымен, бай флорасы мен фаунасымен белгілі. Мұндағы көптеген жануарлар Қызыл кітапқа енген. Саябақ Қазақстанның бірегей табиғи аймақтарының бірі саналады.