Алты қазақстандық боксшы U19 Азия чемпионатының 1/4 финалына өтті

Ширек финалдық жекпе-жектер 9 шілдеде басталады.

Кеше 2026, 23:12
АВТОР
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ҚР ҰОК Кеше 2026, 23:12
Кеше 2026, 23:12
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Фото: ҚР ҰОК
Индонезияның Джакарта қаласында U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты жалғасып жатыр.

Кезекті жарыс күнінің қорытындысы бойынша U19 жас санатында алты қазақстандық боксшы ширек финалға өтті.

Әділ Асқанбай (50 келіге дейін), Едіге Нұрғожа (55 келіге дейін), Хамза Мақсатұлы (75 келіге дейін) 1/8 финалдағы жекпе-жектерінде техникалық нокаутпен жеңіске жетті.

ҚР ҰОК мәліметінше, Досжан Жұмақан (60 келіге дейін), Ақжүрек Қалабай (65 келіге дейін), Бейбарыс Әшірбай (70 келіге дейін) өз бәсекелерінде төрешілердің шешімімен басым түсті.

Айта кетейік, ширек финалдық жекпе-жектер 9 шілдеде басталады.

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