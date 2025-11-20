Қазақстанның соңғы жаңалықтары
«Алтай» футбол клубы жекеменшікке берілуі мүмкін

Бүгiн, 14:32
159
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Облыс басшылығы клубты коммерцияландыру мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл туралы ШҚО әкімі Нұрымбет Сақтағанов ОКҚ брифингінде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Өскеменнің футбол клубы 13 жылдан кейін алғаш рет премьер-лигаға өтті. Бұған дейін клуб жыл сайын бюджеттен 1 млрд теңгеге дейін қаржы алып келген.

Клубты жекеменшікке беру мәселесі жан-жақты қарастырылып жатыр. Басқа футбол командаларының тәжірибесі де ескерілуде. Әртүрлі нұсқалар бар. Қазір бұл мәселе талқылануда, – деді Сақтағанов.

Әкімнің айтуынша, өңірде клубқа демеушілік қолдау көрсетуге дайын ірі кәсіпорындар бар.

Әзірге ешқандай ұсыныс түскен жоқ, бірақ біз оларды қарастыруға дайынбыз, – деді Сақтағанов.

