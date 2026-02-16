Әлсіз доллар инвесторларды алаңдатты
Доллардың әлсіреуі АҚШ-тың өндіріс секторына тиімді болуы мүмкін.
BofA Securities сарапшылары өз жазбасында АҚШ билігінің долларды әдейі әлсіретуі мүмкін деген саясат инвесторлардың көңіл күйіне кері әсер етіп отырғанын атап өтті. Мұндай қадам АҚШ тауарларының әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталуы ықтимал, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Теория жүзінде доллардың әлсіреуі АҚШ-тың өндіріс секторына тиімді болуы мүмкін. Себебі Америка тауарлары шетелдік сатып алушылар үшін арзандай түседі. Бұл экспорт көлемін ұлғайтуы ықтимал. Алайда импортталатын шикізат пен құрамдас бөлшектер қымбаттап, инфляцияның өсуіне әкелуі мүмкін.
Долларды әдейі әлсіретуі мүмкін деген әңгіменің өзі нарыққа кері әсер етуі ықтимал. Мұндай сигналдар инфляцияның өсуіне түрткі болуы мүмкін деген күдік туғызады. Сонымен қатар инвесторлар капиталды басқа нарықтарға әкетуі мүмкін деген алаңдаушылық та күшейеді. Соған қарамастан, бұл қауіптің деңгейі әзірге жоғары емес, - деп жазды BofA сарапшылары.
Осы жағдай аясында инвесторлар доллар бойынша қысқа позицияларды сақтап отыр. Бірақ 2025 жылдың алғашқы жартысындағыдай ауқымда емес. Ол кезде Дональд Трамп бірқатар елден келетін импортқа баж салығын алғаш рет көтерген еді.
Жалпы, АҚШ валютасының бәсекелес валюталар себетіне қатысты құнын өлшейтін доллар индексі соңғы бір жылда 10%-дан астам төмендеген.
