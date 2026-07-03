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  • Алматының су қорғау аймағындағы 7,7 гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды

Алматының су қорғау аймағындағы 7,7 гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды

Тексеру барысында жер учаскелеріндегі жылжымайтын мүлік нысандарының кадастрлық төлқұжаттарын рәсімдеу кезінде заңбұзушылықтар анықталды.  

Бүгiн 2026, 04:34
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 04:34
Бүгiн 2026, 04:34
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Фото: depositphotos.com
Сот шешімімен Медеу ауданындағы Бекенбай өзені арнасының су қорғау аймағында орналасқан (Мұзтау шағынауданы, бұрынғы Бутаковка) жалпы аумағы 7,7 гектардан асатын 17 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды.

Алматы қаласы әкімдігінің хабарлауынша, жерді пайдалану мәселесіне жүргізіп отырған жүйелі мониторинг жұмыстарының арқасында жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды.

Тексеру қорытындысы бойынша Алматы қаласының Жер ресурстарын басқару департаменті 17 жер учаскесіне қатысты сәйкестендіру құжаттарының күшін жою туралы нұсқама шығарды. Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, департамент Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап-арызбен жүгінді.

Сот талап-арызды толық көлемде қанағаттандырды. Сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды.

Алматы қаласының әкімдігі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес заңсыз рәсімделген жер учаскелерін анықтау және оларды мемлекет меншігіне қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр.

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